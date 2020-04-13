新冠肺炎：勿重蹈覆轍　拜登提復市3點建議

美國特朗普政府處理新冠肺炎疫情的表現，隨時影響11月的總統選舉選情。民主黨總統參選人、前副總統拜登周日（12日）在美國《紐約時報》發表署名評論文章，批評總統特朗普沒有安全復市的計劃，又指不能重複其錯誤，並提出自己的3點建議。

拜登發表名為《拜登：我安全地讓美國復市的計劃》的文章，指數百萬美國人冒生命危險提供必要服務，另有數百萬人留家避疫，他們只想「有何計劃讓美國安全地復市？」得到解答，惟特朗普政府沒有答案。他指出，計劃必須由有效抗疫及疫苗普及開始，並就此提出建議。

首先，拜登認為要令美國的新症數字顯著減少，這意味要維持社交距離、前線人員取得所需物資。特朗普要利用《國防生產法》賦予的所有權力，更好地統籌聯邦抗疫及停止找藉口。第二，美國需進行廣泛病毒檢測及追蹤接觸者，檢測數量要比現時多幾倍，亦要擴大血清測試分辨有新冠病毒抗體的人士。拜登指，這不是複雜的科學，但特朗普政府未能勇敢地面對沒能提供檢測的「原罪」。

最後，拜登提出要讓醫院及醫療系統準備好應對復市後的疫情反彈，他承認恢復經濟活動不會完全安全，衞生官員要有效監察，醫院要有人手及裝備應付本土爆發，並改善聯邦系統以提供協助。

拜登續指，有效消滅病毒的方案是如何令經濟回復正常的終極答案，衞生及經濟回應不是分開的。他亦承認，經濟不會即時回復正常，而是要逐步恢復。他還說，準備重啟美國經濟時，要謹記今次危機的教訓，特朗普政府未能計劃、準備、誠實地評估及溝通對國家的威脅而導致災難結果，他指：「我們不能重蹈覆轍。」