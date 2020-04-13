華裔生音樂慰人心　號召12地琴手隔空合奏

音樂可陶冶性情，在逆境時更有療愈之效，發揮鼓勵作用。美國芝加哥一名華裔男高中生，近日發起一項網上跨國演奏活動，召集了12個國家及地區合共24名年輕大提琴手接力演奏室樂名曲，期望可以在這疫症蔓延時期撫慰人心。

就讀芝加哥沛頓高中（Walter Payton College）的17歲男生程果（Brandon Cheng），他有感很多人在現時疫潮下感到消極和氣餒，於是與韓裔同窗趙．卡梅倫（Cameron Chiu，音譯）合作，發起名為《天鵝》的跨國音樂演奏活動。他們選擇了法國作曲家聖桑（Saint-Saens）所作、由14首小曲組成的室樂組曲《動物狂歡節》的其中一段《天鵝》演奏。

程果兩人起初與美國12名大提琴手合奏，後來決定將活動擴大至國外，最後聯同來自中國大陸、台灣、英國、加拿大、德國、澳洲、西班牙、意大利、南韓、南非及新加坡的12名樂手，每人演奏《天鵝》的一小段，再由趙．卡梅倫以電腦整理編輯成一段5分鐘的影片，片段上月底上載YouTube後，在沒有任何宣傳下，至今已有近7萬人收看，獲不少網民留言讚好及鼓勵。

程果現時是芝加哥青年交響樂團的首席大提琴手，曾經與國際著名華商大提琴家馬友友同台演出。