闊別28年　獵鷹火箭重現NASA蠕蟲標誌

美國太空總署（NASA）的藍色「肉丸」標誌享譽世界，但NASA日前宣布，將重新啟用28年前的紅色經典「蠕蟲」標誌，該標誌將印在5月發射的美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號火箭上，見證載人「龍」飛船首次登陸國際太空站（ISS），而現時的肉丸標誌仍會是主要標誌。

美媒上周六（11日）報道，NASA的肉丸標誌誕生於1959年，由紅、白、藍三色構成，因圓形外型酷似肉丸得名。不過由於設計元素複雜，導致印刷困難，當局在1972年決定改革標誌，設計出更為簡約和創新的蠕蟲標誌，由單詞「NASA」簡化而來，這個設計更獲得了時任總統列根的讚賞，此後的17年，肉丸和蠕蟲同時作為NASA標誌共存，直至1992年蠕蟲「退休」，肉丸成為NASA唯一官方標誌。

NASA指出，蠕蟲標誌的回歸象徵人類太空飛行在美國本土回歸，目前正評估未來的具體用途。署長布里登斯廷（Jim Bridenstine）亦表示，「我成長於80年代，在那個年代，蠕蟲是NASA的標誌，我一直有點偏愛他。」