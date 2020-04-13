新冠肺炎：羅斯福號585病例　1人死於併發症

美國海軍羅斯福號航空母艦增至585人感染新冠肺炎，其中一人周一（13日）死於疾病引起的併發症。美媒周日（12日）還原事件來龍去脈，指管理航空母艦「心臟」核反應堆的部門最先爆發疫情，艦上醫生更估計或有50名船員病亡。

海軍表示，病歿船員上月30日確診染病，事後獲安排在關島海軍基地隔離，獲醫護人員每天檢查兩次。惟本月9日早上，醫護人員發現他昏迷，隨即施以心肺復甦法，並送他入當地軍方醫院的深切治療部，延至當地時間周一證實不治。

《紐約時報》報道，這場疫場最早可追溯至羅斯福號今年3月5日訪問越南峴港市，在最後兩天的訪問行程，數十名船員入住當地一間酒店，但酒店兩名英國住客確診染病，該批船員隨即返回艦上隔離及接受醫學觀察14天。在這段期間，羅斯福號在區內巡航，並從日本及菲律賓接收物資；直至3月24日，3名船員確診。

報道透露，首批染病的船員來自核反應堆部門，而羅斯福號3月26日提前抵達關島。時任艦長克羅澤主張絕大部分船員撤離，並在軍艦徹底消毒期間隔離及檢測病毒，只留下500人操作核反應堆、看守彈藥及戰機、執行其他必要職責，但克羅澤的直屬上級、同派駐艦上的航空母艦戰鬥群指揮官貝克（Stuart Baker）反對。

海軍曾考慮羅斯福號改赴日本沖繩或加州聖迭戈，另一選項是4000人留在船上，餘下1000人安置在關島基地的體育館；惟部分船員入住體育館後，很快更多人染病。海軍官員表示，羅斯福號或有望本月完成全面清潔，並準備好重新在太平洋執勤。