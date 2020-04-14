前女幕僚指控27年前性侵　拜登獲桑德斯撐選總統

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登近日穩奪出線資格之際，隨即遭一名前女幕僚翻舊帳，指控他27年前曾非禮她。拜登發言人稱所有指控均失實。另外，日前退出總統民主黨初選的佛蒙特州參議員桑德斯周一（13日）宣布支持拜登。

桑德斯和拜登一同亮相社交網片段，桑德斯稱︰「我呼籲所有美國人，每個民主當人、每個獨立人士和每個共和黨人，一起在這此活動支持你（拜登）參選，而我亦支持。」桑德斯的支持對拜登相當重要，因為拜登必須克服黨內意識形態的分歧，團結一致對抗爭取連任的共和黨特朗普。

另一邊廂，於1993年曾短暫於拜登參議員辦公室工作的女子里德（Tara Reade），去年曾指控拜登不當觸摸她，然而近日指控升級。里德指拜登將她推向牆，開始吻她的頸，將手放入她的上衣，然後再以膝頭令她的雙腿分開。

里德指她推開拜登，而拜登就停止了，一臉驚訝，又對她說︰「來吧，我聽說你喜歡我。」她指拜登又說︰「你（里德）對我來說甚麼也不是。」之後拜登離開。里德指她哭出來，又致電母親，母親着她報警，但她向多名上司投訴，但不獲理會，甚至被投閒置散，最終離職。

拜登發言人稱指控子虛烏有，而當年數名曾在拜登辦公室工作的人員都指沒有印象拜登曾對女性做過如此行為。2名跟里德有工作聯繫的實習生都指他們不知道有這樣的事。