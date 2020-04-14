新冠肺炎：特朗普稱有權決定全國何時解封　否認解僱福奇

美國在新冠肺炎疫情下，實施了數周的限制措施。總統特朗普周一（13日）稱，自己有權決定以何種方式及何時恢復經濟；又表明希望美國提前解封，將在數天內向希望開始放寬社區隔離措施的州長公布指引。惟多州州長反擊，表示他們有權決定如何放寬州內限制措施。特朗普另在社交網轉發他人呼籲解僱過敏與感染疾病中心主管福奇的貼文，但他其後否認會解僱福奇。

特朗普透露，白宮將於周二（14日）宣布成立經濟工作組，包括一個或多個委員會，準備在未來數周解除封鎖措施。他稱：「當一個人是美國總統時，他有絕對權力，州長知道這一點。」但多名州長指，他們有首要的憲法責任來確保州內安全，應該由他們來決定各州何時恢復正常運作。紐約州州長科莫更表示，沒與特朗普討論該州解封的問題。紐約、新澤西、康涅狄格、賓夕凡尼亞、特拉華及羅德島等由民主黨人任州長的州份，將共同制訂重啟區域經濟的方案。

福奇早前向傳媒承認，若在2月而非3月中推出社交距離及居家避疫措施，死亡人數不會如此高企；又透露提出建議時往往遭拒絕採納。其言論被視為對特朗普抗疫措施的批評，而特朗普轉發有關解僱福奇的貼文，令外界猜測他有意解僱福奇。但特朗普周一澄清：「我不會解僱福奇，他是個極好的人。」他聲稱其轉發的貼文是別人的意見，並不重要。白宮發聲明指，有關解僱福奇的閒言閒語是荒謬可笑。