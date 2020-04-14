新冠肺炎：足不出戶3周亦染疫　女子疑經貨品感染

美國北卡羅萊納州夏洛特一名女子因擔心受感染新冠肺炎，已居家避疫3周，期間沒有接觸過任何人，但她上周四（9日）仍告確診。早前一名女子將雜貨送到她家門前，她懷疑自己是在拿取貨品期間感染病毒。

布魯默特（Rachel Brummert）本身患有自體免疫疾病，一旦感染新冠肺炎，病情嚴重的機會很大。因此她早已決定在家避疫，甚至要求丈夫與她分房睡覺；最後一次接觸其他人是在家避疫前，見過一名藥劑師。早前一名女子將雜貨送到她家門前，然後離開。她沒有接觸該名女子，但取走貨品時沒有戴手套。

布魯默特其後出現發燒、咳嗽、失去嗅覺、疲倦、頭痛及呼吸困難等病徵。她推測，自己很有可能是透過該名送貨女子留下的貨品感染；又稱從未試過病得如此嚴重，覺得新冠肺炎跟流感完全不一樣。她聽說呼吸機很可怕，只盼留在家中就可康復。

有專家指，新冠病毒可以在很多貨品，包括新鮮蔬果的表面停留很長時間，因此建議民眾將貨品放在門外3天後才接觸它們。專家又指，民眾亦可以暖肥皂水清洗蔬果，並以濕紙巾清潔其他貨品的表面，或棄掉一些貨品的外包裝，以減低播毒風險。