新冠肺炎：滯留海上防疫　杜魯門號無法回港

新冠肺炎疫情嚴重擾亂美國的軍事部署，剛結束在中東及歐洲執勤的杜魯門號航空母艦戰鬥群，被迫滯留在美國東岸海域，以免病毒「登艦」導致無法隨時奉命出動。

美軍第二艦隊表示，杜魯門號是現時美國東岸唯一隨時候命的航空母艦戰鬥群，因此必須繼續留在大西洋，必要時接到命令後出動，因此無法如期返回基地讓船員與家人團聚。艦隊司令劉易斯說：「正常情況下可以在碼頭候命，但面對新冠肺炎疫情，我們需要讓軍艦留在海上，以保護我們最珍貴的資產，那就是我們的船員。」

杜魯門號航空母艦戰鬥群在這段期間將展開先進訓練，模擬在部署時可能遇上的情況，涉及一系列作戰領域。劉易斯沒有透露戰鬥群要滯留海上多久，但強調為達致全面的透明度，船員及他們的家屬會定期收到通知，下次通知時間大約是3周之後。

戰鬥群指揮官路易斯勒透露，艦艇仍在中東執勤時已採取預防新冠肺炎的措施，包括運載物資、零件或郵件的軍機降落艦艇後，機組人員不得離開機艙或接觸船員；戰鬥群對上一次停靠港口已是42天前，路易斯勒表示沒有艦艇出現新冠肺炎病例。

資料顯示，杜魯門號航空母艦戰鬥群去年分批前往中東執勤，杜魯門號因維修問題延至去年11月出動，它的護航艦艇則如期去年9月部署。該戰鬥群在中東期間主要在北阿拉伯海巡航，以防伊朗發起軍事挑釁，並一度與姊妹艦艾森豪威爾號聯合行動。