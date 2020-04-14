13軍機關島列陣「大象漫步」　向華展示軍力

中美近日在台灣附近及南海屢有軍事動作，美軍一架P3C反潛巡邏機周二（14日）再飛入南海，被指是連續5日在該空域監視附近的解放軍遼寧號航母編隊。此外，關島安德森空軍基地有十多架軍機在跑道上集結，似是向中方展示軍力。

美軍距離中國約2900公里外的安德森空軍基地跑道上，周一有至少13架軍機列陣進行「大象漫步」（Elephant walk）；即起飛前在跑道集結，形成互相靠近的隊形，其後通常會以最小間隔起飛。據報道，當中包括一架MH60S「騎士鷹」直升機、一架RQ4「環球鷹」無人偵察機、5架B52戰略轟炸機及6架KC135空中加油機。

此外，追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots顯示，美國海軍一架呼叫代號為PT007的P3C反潛巡邏機，周二早上由東面飛越巴士海峽後，向西南方向飛入南海。遼寧號航母等6艘解放軍軍艦組成編隊，日前駛經台灣東部對開西太平洋，相信是前往菲律賓海展開訓練，美國軍機頻頻在附近出沒。