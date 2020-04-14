新冠肺炎：憂引發心臟問題　研究人員停止氯喹實驗

治療瘧疾的藥物氯喹及羥氯喹早前傳出可有效治療新冠肺炎，被美國總統特朗普極力推荐，但這兩款藥物亦可引發心臟方面的嚴重副作用。巴西研究團隊日前因患者在使用氯喹後出現心律問題，而決定停止有關實驗。

研究人員在亞馬遜州首府瑪瑙斯對81名新冠肺炎重症患者進行氯喹實驗，第一組患者每日注射兩劑氯喹，每次600毫克，為期10日；另一組患者首日注射兩次氯喹，每次450毫克，之後4日每日一次。結果顯示，在第一組患者中，有四分之一的人出現心律不齊。截至試驗的第6天，共有11名試驗者病亡，研究人員立即中止高劑量治療研究。

研究人員表示，該試驗中，低劑量治療無法充分證明氯喹對重症患者的治療效果，目前迫切需要更多的研究來評估氯喹在新冠肺炎病情早期的療效。

不過，巴西總統博爾索納羅仍推崇羥氯喹和抗生素阿奇黴素，後者亦存在心臟方面的副作用。博爾索納羅聲稱只要注入正確的劑量，便可達到百分之百的療效，上月下令國內加緊生產羥氯喹。韓國、中國和美國亦在大規模使用羥氯喹，但安全性和療效的數據仍待收集。