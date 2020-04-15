新冠肺炎：《華郵》指美官員憂武漢病毒研究所欠安全

新冠病毒源自何處，至今未有定案。美國《華盛頓郵報》周二（14日）報道，美國駐華大使館自2018年1月起，曾派出多名科學外交官訪問中科院武漢病毒研究所，得悉中方正從蝙蝠研究冠狀病毒，事後向華府發出2份關於研究所安全不足的外交電文，建議美方提高關注及提供協助。美國國務院拒絕回應報道。

報道指，美國官員自前年曾多次到訪武漢病毒研究所，包括美國武漢總領事傅杰明（Jamison Fouss）及大使館的環境、科學、技術及健康顧問斯威策（Rick Switzer）等人，期間曾與研究所新發傳染病研究中心主任石正麗會面。他們對研究所情況感憂慮，於是向華盛頓發出兩份歸類為「敏感但非機密」的外交電文，內容涉及研究所安全及管理問題，建議美方提高關注及提供協助。

《華郵》獲得首份外交電文，內容提及研究所正研究蝙蝠冠狀病毒。一名美國官員表示，這些外交電文是一個警告信號，懇求人們關注事件，但華府最終也沒有提供額外援助。報道續指，自世界多地爆發疫情後，特朗普政府內的國家安全官員懷疑，病毒來自武漢病毒研究所或武漢疾控中心的實驗室，至今仍未找到證據。