奧巴馬表態支持拜登選總統　讚其具備當總統素質

美國前總統奧巴馬周二（14日）宣布支持他在任時的拍檔、前副總統拜登在今年的大選中角逐總統寶座，稱讚拜登具有作為總統的素質。

奧巴馬在其Twitter的帳戶發放12分鐘的短片，他以現時新冠肺炎疫情作為開場白，對受疫情影響的國民表示支持，並讚揚政府和醫護人員在抗疫上的貢獻。他稱在國家遇上這重大危機的時刻，國家政府的領導人需要具備知識、經驗、誠實、謙卑和同理心等特質，這正是他支持拜登參選總統的原因。

奧巴馬形容，挑選拜登作為副總統是他其中一個最佳的決定，他與拜登成為了密友，又相信拜登具備出任總統所有素質。他稱拜登曾幫助他處理2009年H1N1流感大流行，亦防止了伊波拉演變成有如現時一樣的疫情，相信拜登可以帶領美國人走出黑暗時期，造就長期復甦。奧巴馬也認為，拜登身邊有好的專家、科學家及軍人，知道如何運作政府， 亦知道如何與美國的盟友合作，並以美國人的整體利益為先。

奧巴馬卸任3年以來甚少參與政治，但作為民主黨內最有力籌款者和其中一個最受歡迎的人物，他的支持相信會為拜登的選情帶來不少助力；而事實上拜登在民主黨的初選中，亦倚仗自己與奧巴馬的聯繫。

現任總統特朗普的選舉經理帕斯凱爾回應奧巴馬支持拜登參選時稱，奧巴馬因恐防拜登會讓他尷尬，在過去5年都一直敦促拜登不要選總統，但如今拜登成為民主黨的唯一總統參選人，奧巴馬惟有支持他。帕斯凱爾稱奧巴當初是正確的，因為拜登是個糟透的參選人，會令他自己和民主黨尷尬，特朗普會將拜登打敗。