新冠肺炎：科莫指紐約州疫情已見頂　福奇認為復市未是時候

根據美國約翰霍普金斯大學的統計，周二（14日）全世界的新冠肺炎確診病例累計超過197萬宗，共有超過1.25萬人死亡。而全球最多確診病例的美國，累計病例已超60萬宗，病歿人數共25,575人。

在美國的疫情重災區紐約州，州長科莫周二表示紐約確診病例已累計超突破了20萬宗，周一（13日）紐約州再新增新冠肺炎死亡人數778人，死亡總人數達到了10834人。雖然新增死亡人數比前一日的671人有所回升，但科莫表示，從就醫人數、插管人數、重症病房使用人數等來看，認為紐約州的疫情高峰已到，病毒的擴散已得到控制。

在提及「重啟經濟」時，科莫表示要慎重行事。他說美國東北7州組成了委員會，將統一協調提出區域的策略。而對於總統特朗普說自己「有權決定何時重啟」經濟，科莫表示反對，並警告，如果白宮要求紐約強行重啟經濟，將會造成幾十年未見的「憲政危機」。

對於「重新開放」美國的問題，白宮新冠病毒工作組專家福奇周二表示目前「還不是時候」。他稱在重啟美國復甦道路之前，必須部署有效措施；而雖然美國多地限制社交距離準則的實施期限是截至5月初，但是如果從5月1日起開始開放美國，仍是過於樂觀。他強調，如果此時開始解除社交隔離措施，更多感染必將出現。