新冠肺炎：擬查世衞是否助中國瞞疫　美參議員要譚德塞交資料

新冠肺炎疫情全球爆發後，美國屢次批評世界衞生組織偏袒中國，總統特朗普甚至威脅暫停向世衞提供資金。周二（14日）多名美國參議員致函世衞總幹事譚德塞，要求他交出疫情相關資料、通訊紀錄及郵件往來，並對多項爭議作出解釋，以利美國國會舉行聽證會，調查世衛如何協助中國隱匿疫情。

包括楊恩（Todd Young）、史考特（Rick Scott）等7位共和黨籍參議員致函譚德塞，要求譚德塞在內的多名世衞領導層在本月27日前，提供去年10月1日至今年3月12日間所有疫情相關電子紀錄、書面資料、硬碟、電子郵件往來及簡訊內容；又要求世衞交出中國所彙整、分析及要求的疫情數據，以及世衞的相關疫情研究資料。

參議員也在信中要求譚德塞說明多項問題，包括世衞何時得知中國出現「類SARS病毒」潛在案例、世衞團隊最早是何時抵達中國調查疫情、誰人負責世衞與中方協調往來，以及世衞是否有任何領導階層人員收受薪金以外的「經濟補償」等。

有份發信的議員表示，美國納稅人資助世衞，國會議員有責任確保納稅人的錢被明智地使用，又指美國納稅人有權知道國會是否應該持續每年向世衞捐助數億美元資金。