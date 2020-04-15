新冠肺炎：與航空公司達協議　華府撥250億美元援助

新冠肺炎衝擊全球航空業，美國財政部周二（14日）宣布與國內主要航空公司就總值250億美元（約1938億港元）的救濟方案達成原則協議，將以支薪補貼及低息貸款形式發放，未來數日敲定詳情。

財政部表示，華府與達美航空、美國航空、聯合航空、西南航空、阿拉斯加航空、捷藍航空，以及其他4間規模較小的航空公司原則上達成協議，並繼續與其他公司磋商。財長姆紐欽指，部門正與航空公司敲定細節，會盡快發放補助。總統特朗普形容，協議可支持航空業員工及保護納稅人。

據悉，財政部將按各航空公司於去年4月至9月的薪酬及福利開支，向企業提供支薪補貼至今年9月。美國航空可獲58億美元（約450億港元）補助，當中41億美元（約318億港元）是薪津，17億美元（約132億港元）是低息貸款；達美航空獲54億美元（約419億港元）援助，38億美元（約295億港元）用於支薪，16億美元（約124億港元）為貸款；聯合航空相信亦獲得50億美元以上補助，預料數日內與財政部敲定金額。