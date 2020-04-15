新冠肺炎：3778人未檢測死亡　紐約市病歿數破萬

美國紐約市近日更改新冠肺炎死者的統計方法，周二（14日）宣布市內新增3778人「可能」死於新冠肺炎，連同6589名確診的病亡患者，當地的病歿人數飆升至逾萬人。同日，市長白思豪指紐約市要建立自給自足的防疫物資供應鏈。

紐約市政府意識到此前的病亡者統計方式，只計算經實驗室檢測確診染疫的死者，沒有包含許多死於家中、無法求醫的人士。衞生官員指，政府專注確保計算所有死於新冠肺炎的市民，數據反映疫情的悲痛影響，可判斷疫情的規模並讓政府作正確決定。

全美防疫裝備短缺，白思豪宣布將提高紐約市的新冠病毒試劑、面罩、手術袍產量，自給自足。他透露，該市數周內將每周生產5萬份試劑，聯同企業、大學等機構組成全新的供應鏈，市內的面罩每周產量可由現時的24萬個增至62萬個，手術袍產量亦可由每周的3萬件增至25萬件。

面對病亡人數眾多，紐約市早前已出動冷凍貨櫃放屍及在哈特島公墓挖坑埋屍騰空停屍間。參議員少數黨領袖舒默及民主黨參議員奧卡西奧-科迪斯（Alexandria Ocasio-Cortez）周二視察皇后區，呼籲聯邦政府資助民眾為死者辦喪禮。