新冠肺炎：3步安全復市　成立200人經濟專責組

新冠肺炎疫情令美國經濟幾乎停擺，總統特朗普銳意盡快重啟經濟，他周二（14日）在白宮記者會指很快會公布復市方案細節，將與全美50名州長通話，讓他們在適當時機恢復經濟活動。白宮當日亦公布一份經濟復甦專責組名單，美媒則披露華府計劃三個安全復市階段。

特朗普出席白宮抗疫記者會時表示，重啟經濟方案已接近完成，復市的日子亦非常近了，將與各州長溝通授權每個州在適當時間恢復經濟活動。他指出，美國約20個州沒有受疫情影響，它們或可以提前復市。特朗普周一（13日）指他可全權決定各州何時復市，惹來紐約州州長科莫不滿。特朗普周二鬆口，指不會對任何州長施加任何壓力。

加州和俄勒岡州則宣布當地重啟經濟的前提條件。加州州長紐瑟姆說，該州調整居家令將基於6個因素，其中包括廣泛檢測和傳染源追踪的能力、商場和學校實施社交距離的防疫能力等，但沒有訂立具體復市日期。紐瑟姆表示將在未來兩周內重新評估，決定必須以科學和公共衞生建議為準，而不是政治。

《華盛頓郵報》取得由聯邦應急管理局（FEMA）及疾病控制及預防中心（CDC）草擬的復市方案，指前提是感染率低、有快速檢測系統、可應對個案激增的公共衞生系統。華府計劃分三階段進行，首先在5月1日先做好全國復市溝通及評估社區的準備程度，然後於5月15日前提高檢測試劑及個人防護裝備產量及緊急援助資金，最後因應各地情況而開始復市，時間不早於5月1日。

白宮周二亦公布「美國經濟復興產業團」名單，包括逾200名美國企業和行業負責人，涵蓋農業、金融、零售、酒店、體育、運輸、醫療、地產、科技等各行各業。聲明指，這些企業高層、經濟學家和行業領袖將與白宮合作，規劃美國的經濟藍圖。

另外，CDC數據顯示截至4月9日，美國有9282名醫護人員感染新冠肺炎，其中27人死亡。美媒指，由於部分人一直在無足夠防護裝備的情況下工作，美國醫療人員成為最易受感染的群體之一。