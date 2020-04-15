特朗普施政滿意度上升　惟拜登支持度稍勝

周二（14日）公布的一項民調顯示，美國總統特朗普的施政滿意度過去一周增加5個百分點，但民主黨總統參選人拜登的支持度，在選民間略勝一籌。

英國媒體跟以法國為基地的巿場研究公司易普索（Ipsos）於周一（13日）起一連2天進行的民調顯示，比起經濟、醫保或移民議題，美國民眾更關注總統選舉參選人在新冠肺炎疫情上的觀點，更多人認為前副總統拜登較適合帶領國家渡過這場危機。

整體來說，45%美國成年人滿意特朗普施政表現，48%認同他處理疫情的方式，比上周一份類似民調分別增加5個和6個百分點，但由於特朗普的施政滿意度過去數周起起伏伏，民眾是否真的支持他，尚待觀察。

同時，45%登記選民表示會在11月3日總統選舉當日投拜登一票，40%挺特朗普。過去4周來，拜登在登記選民間的支持率一直維持小幅度領先。當問及誰是對應疫情的適當人選，52%受訪者挺拜登，48%支持特朗普；管理美國醫療體系上誰會比較好，57%認為拜登，43%指特朗普。然而，經濟方面誰比較行，特朗普支持率以53%略勝拜登的47%。