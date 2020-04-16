美指羅布泊核試場有異動　疑華低當量核試

美國傳媒報道，美國國務院一份即將公開的報告聲稱，新疆羅布泊核試場出現異動，顯示中國可能正在秘密進行非常低當量的核試。中方暫未回應報道，但有意見認為，美方未能證明中國進行了核試。

《華爾街日報》周三（15日）報道，美國國務院的報告列出中方一系列的活動，「令人關注」北京可能沒有遵守《全面禁止核試條約》 中，不進行非零當量核試的承諾。

該報告聲稱，新疆羅布泊核試場有頻繁活動和龐大的挖掘工作，又指該處用以引爆的特別密室亦有被使用。另一惹起美國懷疑的地方是，中國領土內用以偵測輻射和地震的監察站，在過去數年中斷了數據傳輸。上述指控會出現在美國評估國際遵守軍備控制協定的年度報告之內，是以中美因為新冠肺炎疫情、南海問題和貿易爭端等問題已然緊張的關係勢將加劇。

中國駐華盛頓大使館未有回應報道，不過，多方指出美國的指控並不能證實中國有進行過非零當量核試。美國報告指中方阻截了輻射和地震監察站的數據傳輸，但《全面禁止核試條約》的監管組織表示，自去年9月以來，監察站的數據傳輸基本上沒有中斷過。該組織稱，數據傳輸雖然在2018年中斷過，但這是因為該組織正在與中國商議監察站如何運作，但過程完成後數據傳輸已恢復。一些軍備控制專家亦指，羅布泊的活動並不能證實中國進行過低當量核試。有分析指出，欲就核武控制問題與中國展開談判特朗普政府作出有關指控，是志在向中國「攞彩」，而非希望籍外交途徑解決潛在爭議。