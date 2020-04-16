美軍6艦波斯灣巡邏　伊朗11快艇駛近對峙1小時

美伊關係持續緊張，美國海軍周三（15日）發表聲明，指伊朗革命衞隊11艘海軍船隻當日在波斯灣的國際水域，對6艘於該處聯合巡邏的美軍艦艇作出挑釁行為，屢次近距離接近美方船隻，最近一次僅距離9米，美軍多次警告驅離，革命衞隊沒有理會，對峙持續1小時。

聲明表示，美軍路易斯．B．普勒號巡洋艦、保羅．漢密爾頓號驅逐艦、霹靂號及熱風號巡邏船，與美國海岸防衞隊的蘭格號和毛伊島號巡邏船，當日在北波斯灣與美國陸軍一架AH-64E阿帕奇攻擊直升機聯合巡邏時，伊朗革命衞隊多艘快艇駛近。

革命衞隊船隻多次在美方艦艇間高速及近距離穿梭，其中一次距離路易斯‧B‧普勒號僅約45米，另一次則在毛伊島號船尾約9米處駛過。從美軍公開的片段可見，其中一艘駛近美軍艦隻的伊朗快艇上，有革命衞隊人員控制機槍，並對美軍手指指。

美方先後以無線電通訊、5次短響號及遠程聲噪發出警告，但均未獲理會。情況維持約1小時後，革命衞隊船隻才回應美軍的無線電通訊，然後駛走。

美軍譴責伊朗的行動危險及挑釁，增加誤判及撞船風險，而且違反《國際海上避免碰撞公約》。美國國務卿蓬佩奧同日在一個電視新聞節目上，被問到有關事件時指已知悉，正與國防部評估最好的處理方法。