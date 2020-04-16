新冠肺炎：拜登批特朗普只懂發脾氣　政治凌駕人命

新冠肺炎疫情成為美國總統選舉的角力場，篤定代表民主黨出戰的前副總統拜登，周三（15日）在一個新聞節目批評總統特朗普處理疫情時，把政治凌駕人命，又指對方只懂發脾氣，從沒對人民表示關懷。

拜登在特拉華州家中透過視像於霍士新聞台的「虛擬市政廳」（Virtual Town Hall）節目與前線工人對話，他說：「他（指特朗普）喜歡自詡『戰時總統』，現在就是時候站出來展現應有表現。」拜登又指不少工人的家人和親友在疫潮下死亡，他們需要總統的同理心，而非長篇大論的訓話。

拜登同時批特朗普出席公開場合時不戴口罩，他說：「每個人都有義務為他人着想，我如果不戴口罩就不會外出跟其他人交談。」他又指希望特朗普收聲，聽科學家的說話。特朗普本月初宣布疾病控制及預防中心建議人們外出時戴口罩，但他上周五（10日）稱是否佩戴隨個人意願，又指他自己就不會戴。

拜登早前曾稱會挑選女性任其競選副手，其選委會稍後會為他整理最後名單讓他挑選。在周三表態支持拜登的民主黨參議員沃倫，當日稱若拜登揀選她，她樂意接納。除沃倫外，喬治亞州議會前眾議員艾布拉姆斯及密歇根州州長惠特默亦表示有興趣。

另外，德州民主黨分部早前入稟，要求法院准許該州選民在總統初選以郵遞投票。第353民事地方法庭法官蘇拉克周三頒臨時命令，容許選民郵遞投票至少到7月。德州法例規定，只有符合個別傷殘指引的選民才可郵遞投票，預料德州司法部會上訴。