新冠肺炎：維州160人療養院　92宗病例45人亡

坎特伯雷康復醫療中心（圖）是有多人確診。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，至今已有逾1.1萬人病歿，當中逾4300人是療養院或安老院的院友。維珍尼亞州一間有160名院友的療養院更是重災區，至今逾半人染疫，其中45人死。

坎特伯雷康復醫療中心位於維州首府里士滿（Richmond）市郊，在新冠肺炎疫情爆發初期，由於病毒測試不足，以致未能及早發現院友染病；直至首宗確診個案發現後2周，確診人數已增至多達92人，當中53人沒有病徵。

中心醫療總監賴特（Jim Wright）表示，他們的院友幾乎全部領取政府醫療補助，令該間靠公營資助的中心收入亦因此較低。他指中心地方擠迫，亦無足夠金錢聘請更多人手，加上院友免疫力較弱，以致中心成了病毒爆發的引火盒。

據悉中心由於資源所限，在治理新冠肺炎患者的病房只有2名護士同一時間照顧40名病者。加上許多員工在疫情爆發後離職或不適，中心人手更加短缺。州長諾瑟姆近日提出修改財政預算，額外增加接受醫療補助的療養院院友的補助，每日20美元（約160港元），並成立特別隊伍協助有關院舍應對疫潮。