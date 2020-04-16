新冠肺炎：白宮3月初向台灣求援　獲贈50萬個口罩

新冠肺炎疫情在美國持續擴散，不少州份都要求人們戴口罩防疫，惟總統特朗普一直認為沒此必要。美國傳媒周三（15日）報道，白宮國家安全委員會在3月初曾向當時已禁止輸出口罩的台灣「求援」，並獲對方捐贈50萬個口罩，其中3600個供白宮官員使用。

《華盛頓郵報》引述知情人士報道，上月初疫潮剛爆發，政府指口罩應留給前線醫護人員，健康的人毋須佩戴。一名國安會高層認為，應為出入白宮的官員及公眾提供口罩防疫，以及一旦實施強制戴口罩時有足夠存貨，遂於同月14日接觸台灣政府，要求捐贈口罩。

台灣其後在3月18日稱將向美國送出數十萬個口罩，50萬個口罩於同月24日由台灣運抵美國，其中3600個送到白宮，一半給國家安全委員會員工使用，另一半給白宮醫療隊及其他職員，餘下的則撥入交給國防戰略儲備庫存。白宮官員強調，絕大部分台灣口罩會優先供應醫護及前線人員。

報道指，台灣是以「政府對政府」方式作出捐贈，而非美國向台灣廠商購買，故此沒違反當時台灣禁止口罩出口的規定。至本月初，台灣宣布捐贈1000萬個口罩予疫情嚴重的國家，其中350萬個送予美國的特別標明供緊急醫療人員使用。