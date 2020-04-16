新冠肺炎：華府查病毒源頭　華外交部稱應由科學家研究

新冠病毒的源頭未明，有流言指是來自中國湖北省武漢市的病毒實驗室。美國總統特朗普及國務卿蓬佩奧周三（15日）均指華府正調查病毒源頭，蓬佩奧稱可以肯定的是病毒來自武漢，促請中國政府交代事件。中國外交部發言人趙立堅周四（16日）指，中方始終認為新冠病毒源頭和傳播途徑是科學問題，應該交由科學家和醫學專家研究。

特朗普在白宮出席抗疫記者會時，有記者問及病毒源頭是否武漢的實驗室，他指美國正對此進行全面調查。記者再追問有否向中國領導人提及此事，特朗普僅稱不想討論與對方談及實驗室的事，這不是合適時機。

蓬佩奧同日受訪，指美方知道的是新冠病毒源於武漢，而武漢病毒研究所只距離被指是病原地的華南海鮮批發市場數公里，有許多要調查，美國政府正查明事件。他稱，需要中國政府坦白，協助解釋這個病毒如何傳播。

美國有線電視新聞網絡（CNN）則引述情報界消息指，華府正調查數個可能性，其中一個是病毒源於實驗室並意外洩漏，美方未能證實這假設，但試圖查出是否有人在實驗室因意外或錯誤處理研究材料而受感染，然後傳染其他人。

情報人員正檢視從中國政府獲得的敏感情報，知情人士強調目前未能下定論，亦有可能永不知源頭，美方不相信病毒與生物武器研究有關。另有接近白宮抗疫專責組的消息警告，每次爆發流行病都會有人聲稱病毒源自實驗室。

美國的新冠肺炎疫情病例佔全球總數的20%，死亡個案則是4%。特朗普周三亦在記者會質問記者：「你真的相信中國的病例數字？」除了中國，他亦質疑伊朗、北韓及俄羅斯的數據，並指「美國公開所有確診及死亡數據」。