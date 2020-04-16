去年底稱辭華公司職務　拜登次子仍名列董事局

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登的次子亨特，去年被揭在中國有大額投資後，稱會辭任一間中國企業的董事職務。惟美媒周二（14日）報道，亨特至今仍然是該公司的董事之一。

亨特去年11月曾透過律師梅西萊斯（George Mesires）宣布，將會辭去其在中國企業渤海華美（上海）股權投資基金管理有限公司（BHR Partners）的董事職務。惟美媒Daily Caller援引中國國家企業信用信息公示系統數據庫（NECIP）的資料，截至周二有關BHR Partners的信用信息中仍可見亨特的名字，資料並顯示他持有該公司1%股權。

從報道附有的PDF檔案超連結可見，有關數據庫在上月23日曾更新，當中亨特的名字仍出現在BHR Partners董事局資料中，並非因為未及更新所致。梅西萊斯發聲明回應傳媒查詢，指NECIP的數據庫有誤，強調亨特在去年10月已離開BHR Partners董事局，又指數據庫在有人取代亨特的董事職位後便會更新。

特朗普去年被揭曾要求烏克蘭及中國調查亨特。美媒曾指出，亨特在過去十年有大量海外投資及生意，可能令其父親競選總統形勢變複雜，造成潛在的利益衝突。亨特去年10月承諾，一旦其父當選下屆美國總統，他便不再為外國公司效力。