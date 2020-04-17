新冠肺炎：特朗普公布指引　謀5月1日起逐步復市

美國的新冠肺炎疫情仍然持續之際，總統特朗普周四（16日）公布發級各州州長的復市指引，目標是讓美國在5月1日或之前開始，逐步重返正常的經濟活動。至於具體從何時開始復市計劃，則由各州州長酌情決定。

根據該個名為「重新開放美國」的指引，復課復市將會分3階段進行，相隔多久才進入下一個階段前並沒有設限。在開始首階段之前，相關州份或地區的染疫數字要14天內持續減少，同時要確保有強健的系統為對醫議人員作病毒檢測，亦要確保醫院有足夠的床位和裝備醫治病人。

在復市的第一階段，學校和酒吧等仍須關閉，但戲院、教堂、棒球場等面積較大的場地，在能夠保持社交距離的情形下可以重開。而老人、長期病患等容易受感染的人士仍應留家避疫。一般人外出時亦應避免10人以上聚集。此外，非必要的出行亦應減少。

如果感染數字沒有飆升，就可進入在第二階段。在此階段，非必要的出行可以恢復，但仍然鼓遙距工作；易受感染的人士仍應留家避疫，外出時要少於50人聚集。學校和日間護理中心可以重開，酒吧亦可在容納較少人的情況下重開。

如果感染數字持續未見飆升則可進入第三階段，易受感染的人士可以在保持社交距離下外出，老人院和醫院亦可復恢訪客探訪，但探訪者要採取勤洗手等衞生措施。感染風險低的人亦應減少逗留在人多地方的時間。僱主則可在沒有受限制的情況下讓僱員到工作地點上班。

特朗普表明，不會一下子就全面復市，而要小心的進行每個步驟。