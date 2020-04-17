新冠肺炎：與總統抗疫意見相左　衞生部長被炒

巴西總統博爾索納羅周四（16日）宣布，已解除衞生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）的職務。兩人在應對新冠肺炎疫情的手法上意見相左，而曼德塔的接任人則公開表示與博爾索納羅的意見一致。

任巴西衞生部長剛16個月的曼德塔，周四在社交網站表示：「我剛剛從博爾索納羅總統那裏，聽到了我從衞生部被解職的通知。感謝能有機會在新冠肺炎疫情下、醫療系統面臨巨大挑戰之時制定應對措施，建立改善巴西人健康的計劃。」曼德塔還感謝衞生部的整個團隊，並祝願繼任衞生部長的泰希（Nelson Teich）醫生一切順利。

曼德塔本身也是一名醫生，他一直主張各州採取嚴格的社區隔離措施以遏制疫情，此立場得到了許多聯邦和地方官員的支持，但博爾索納羅認為新冠肺炎有如「小感冒」，只需要隔離老人和嚴重疾病患者等高危人士，並表示廣泛的社區隔離和暫停生產活動，將重創巴西經濟。有人將曼德塔與美國白宮新冠病毒工作組專家福奇相提並論，因為後者也往往跟美國總統特朗普公然唱反調。

新任巴西衞生部長的泰希是一名腫瘤學家和企業家，畢業於里約熱內盧州立大學，曾在巴西國家癌症研究所專攻腫瘤學。他還是醫療服務咨詢公司Teich Health Care的合夥人。泰希履新時表示，他與博爾索納羅在疫情防控上的意見「完全一致」，總統希望結束大規模隔離並重新開放商業活動，而他自己將以「絕對技術和科學」的方式，來開發對付新冠肺炎的疫苗和藥物。