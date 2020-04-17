新冠肺炎︰美媒指華出口限制　阻防疫物資運至美國

新冠肺炎疫情爆發期間，中國被指阻止在國內生產的醫療物資出口，令美國企業大量位處中國廠房的防護裝備及醫療用品，因為未獲官方許可而無法出口。美媒周四（16日）引述官方文件報道，美國國務院指控中國擾亂醫療產品供應鏈，損害全球抗疫。

《華爾街日報》報道指，美國國務院在本周發布的一份備忘錄中指摘，中國的政策「在全球應對新冠肺炎最為急需之際，擾亂了現有的醫療產品供應鏈」；美國國務院未有回應報道。報道又指，中國有關政策是在本月出台，官員表示此舉是為了確保出口醫療產品的質量，並確保所需的貨物不會被運出中國。

報道又引述一份國務院備忘錄報道，指醫療設備製造商珀金埃爾默（PerkinElmer）位於中國蘇州的工廠，由於尚未獲得中國新規定要求的認證，廠內140萬套新冠肺炎的檢測試劑盒無法發貨。珀金埃爾默表示，正與中國政府合作為檢測試劑盒獲得許可。

另一份備忘錄則顯示，中國上海一名副市長向美國個人防護裝備生產商3M表示，上海市防疫工作依賴3M在當地生產的N95口罩，暗示需獲北京首肯，方能解除對於該公司所產口罩分銷的限制。3M則表示，已經收到部分發自中國的貨物，並正在努力協調發出更多物資。