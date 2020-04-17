新冠肺炎︰共和黨議員促譚德塞辭職　籲查明病原

美國特朗普政府接連向世界衞生組織發炮，17名共和黨眾議員周四（16日）亦發聯署信，要求總統特朗普在世衞總幹事譚德塞辭職前，不要發放對世衞的資金。另有8名共和黨參議員同日發信批評世衞，呼籲特朗普與國際合作徹查新冠病毒源頭。

共和黨籍的眾議院外交關係委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）作為代表，與黨友致函特朗普，支持他叫停世衞資金的決定。信中又提議特朗普以譚德塞辭職為條件，才重新考慮發放資金予世衞。聯署的議員表示，雖然世衞在全球其他方面扮演關鍵角色，但他們已對譚德塞失去信心，又將新冠肺炎大流行的危機歸咎於世衞和中國。

魯比奧（Marco Rubio）等共和黨參議員亦去信特朗普，要求他與日本、南韓及歐洲國家合作，共同調查新冠病毒的源頭、病毒引起的病症，以及世衞的處理手法，該信未有提出要求譚德塞辭職等建議。

美國近期多次指摘中國抗疫不力，同時強調美國在公共衞生的付出。國務卿蓬佩奧此前就曾發聲明指出，美國為世衞、聯合國兒童基金會（UNICEF）及世界糧食組織（WFP）的最大捐助國；對聯合國難民署（UNHCR）的捐款額亦大幅拋離中國，在全球抗疫上扮演更關鍵角色。