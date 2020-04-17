特朗普支持度急挫6個百分點　拜登批復市計劃

對抗新冠肺炎勢成為美國11月總統選舉的焦點之一，周四（16日）公布的最新民調顯示，總統特朗普的支持度由上月的49%，急挫至本月初的43%，是他上任以來最大跌幅。同日，民主黨總統參選人、前副總統拜登批評防疫及經濟二選一是錯誤，指出振興經濟的方法是消滅病毒。

民調機構蓋洛普於4月初訪問1017名美國成年人，顯示特朗普的支持度比上月下跌6個百分點，不支持他的受訪者則由上月的45%增至54%。受訪者對特朗普的抗疫工作滿意度只有30%，較上月減少12個百分點；另有68%受訪人士不滿意華府抗疫，比3月的57%急增11個百分點。

疫情導致美國幾乎停擺，嚴重打擊經濟，特朗普周四公布復市計劃，希望盡快重啟經濟活動。拜登當日受訪，直指在保護民眾健康及重啟美國經濟之間選擇是錯誤，並稱復市前要顯著減少新症，同時維持社交距離措施，而關鍵是擴大病毒檢測，分辨誰人可先復工。他亦促請特朗普引用《國防生產法》，授權有軍方背景的人監督生產及分發防疫物資；醫院亦要為疫情反彈做好準備。

美國上周新增520萬人申領失業救濟金，令總人數堵加至2200萬人，佔勞動人口13%。拜登建議各州實行短期補償計劃，讓企業保留員工但削減工時，由聯邦政府填補員工薪酬差額。他又認為，一開始就要減少被解僱人數，盡量讓員工保留工作。他直指，經濟混亂是由強力的社交隔離措施引起，而這痛苦是特朗普決策不善的後果。