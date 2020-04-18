新冠肺炎：拜登與特朗普互相指摘　抗疫優待華

美國的新冠肺炎疫情嚴重，而總統選舉於今年舉行，民主黨及共和黨都將抗疫工作視為選舉的重要議題。總統特朗普及民主黨總統參選人、前副總統拜登互相批評，指對方在防疫上對中國的防範不足，甚至優待中國。拜登周五（17日）表示，特朗普未能令中國為新冠肺炎全球大流行負上責任，卻讓美國人為此付上代價。

拜登拍攝影片指：「令人不安的事實是，特朗普讓美國暴露在新冠肺炎大流行的威脅下。他不理衞生專家及情報機關的提示，卻信任中國領導人。」他又稱，特朗普早前終止對一個在奧巴馬總統時代創立的傳染病追蹤計劃撥款、將負責中國方面的疾病控制及預防中心（CDC）專家人手減少3分之2、又未有派出官員負責中國傳染病控制機構的工作。

民主黨的政治組織也於周五公布針對特朗普的宣傳計劃，刊登廣告批評特朗普向中國送上大批醫療物資、又讚賞中國領導人在通報疫情方面的透明度高。

有支持特朗普的政治組織周四（16日）在賓夕凡尼亞州、密歇根州及威斯康辛州刊登廣告，指摘拜登親近中國政府，又強調特朗普於1月決定對中國封關為重要的抗疫措施。特朗普的團隊又建立一個「北京拜登」網站，用以籌款，並指拜登過往的言論顯示他面對中國的威脅時表現得很天真。團隊回應拜登陣營的影片時，稱拜登曾反對美國對中國封關的決定。