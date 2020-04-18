新冠肺炎︰特朗普再轟中國　批世衞無視台灣警告

新冠肺炎疫情爆發後，美國與中國分歧不斷。美國總統特朗普周五（17日）再質疑中國新修訂的病例數據，直指中國的真實病歿人數肯定比美國為多。他又在社交網批評世界衞生組織，在去年無視了來自台灣的疫情警告，應對太遲。

特朗普周五在社交網表示︰「中國剛剛將死於『無形敵人』的人數，上調了一倍。實際數字是比這更高，而美國的死亡人數更是遠遠不及中國！」他同日在白宮受訪時，亦再指中國是死亡人數最多的國家，而非美國。特朗普稱︰「中國是個極大的國家，他們面對了極巨大的問題。他們的數字肯定是最多。」

中國周五將武漢市的死亡人數修訂至增加近一倍，增幅逾1200宗。世衞專家范克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）就此回應指，中國修正數字是為了確保病例獲紀錄，強調了數據真實性對抗疫尤為重要。她又護航指，疫情爆發期間，數字統計困難，不少國家都有過修正數字情況。

不過，特朗普同日亦再度劍指世衞。他在社交網質問︰「為甚麼世衞無視了台灣衞生官員去年警告新冠肺炎人傳人的電郵？為甚麼世衞在新冠肺炎年初流行多國時，屢次提出不準確的新冠肺炎資訊？為甚麼世衞遲遲不作行動？」