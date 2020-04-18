新冠肺炎：190億美元助農民　企業貸款有望加碼

美國受疫情影響，很多餐廳暫停營業，農產品滯銷。華府周五（17日）推出190億美元（約1482億港元）援助方案，幫助受疫情影響而收入減少的農民。此外，白宮及國會有望就企業緊急貸款計劃加碼撥款一事達成共識。

總統特朗普在白宮記者會宣布，將動用30億美元（約234億港元）來向農民購買乳製品、新鮮農產品及肉類，並直接向農民及農場主人派發總值160億美元（約1248億港元）的現金援助。農業部指，7月份會再發放140億美元（約1092億港元）彌補農民損失。有農業組織的主席對政府的決定表示歡迎，指這有助受貿易戰及疫情打擊的農民家庭維生。

此外，華府早前推出的企業緊急貸款計劃已於周四（16日）耗盡3500億美元（約2.7萬億港元）的初步撥款。華府與民主、共和兩黨議員就加碼撥款爭論，民主黨人希望擴大貸款範圍，同時為醫院、糧食援助及州與地方政府提供更多資金。共和黨人則指，他們想企業緊急貸款計劃只專注為小企業增加撥款。

總統特朗普後來同意在計劃向醫院增加撥款。而眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）亦表示，以額外增加的2500億美元（約1.9萬億港元）撥款，向醫院提供援助。