美軍戰略轉型　突結束關島轟炸機任務

美國持續圍堵中國及施壓之際，美軍在西太平洋地區的部署近日出現異動。美媒周五（17日）報道，美軍突然結束在關島長達16年的戰略轟炸機部署行動，意味繼羅斯福號航空母艦因爆發新冠肺炎疫情而暫停值勤後，美方在區內的兵力進一步減少。

自2004年起，美軍展開「持續轟炸機進駐」（CBP）任務，以無間斷輪換方式在西太平洋戰略重地關島，部署B1B轟炸機、B2A隱形戰略轟炸機及B52H戰略轟炸機，以遏制中國及北韓在區內的軍事活動。惟追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots發現，5架B52H周四（16日）分兩批由關島飛返北達科他州邁諾特空軍基地。

美國戰略司令部發言人回應時說：「為按照國防戰略，美國已轉變方法，讓戰略轟炸機在美國本土永久部署時，亦能在印太地區廣泛海外地點前沿行動。轟炸機將繼續在包括關島在內的印太地區行動，而時間及節奏由我們決定。」該司令部周四亦在社交網發文，指轟炸機可隨時隨地回應全球危機，不論是由本土、關島抑或英國出擊。

特別的是，該批B52H離開關島安德森空軍基地前，周一（13日）與6架KC135R空中加油機、1架RQ4B無人機、1架MQ4C無人機及1架MH60S直升機，在基地的跑道列陣進行「大象漫步」（Elephant walk）驗證戰備狀態，即起飛前在跑道集結，形成互相靠近的隊形，其後通常以最小間隔起飛，對外展示美軍戰力不受疫情影響。

美軍結束在關島的轟炸機任務有迹可尋，美國太平洋空軍周二（14日）在國防部媒體庫上載B52H的照片，標題原是「在關島最後一次的持續轟炸機進駐任務」，但不久後更改為「安德森（空軍基地）維持準備就緒」，並描述「大象漫步」演練。

分析指，美軍近年改用「動態武力運用」（Dynamic Force Employment）的作戰概念，旨在令中國、俄羅斯等潛在敵人難以預測美軍的部署行動，從而起威懾作用。此外，這展示美軍可短時間內在全球投射武力的能力，令敵人只有很少預警時間。

在這作戰概念下，美國空軍近年試驗在不常見的太平洋及歐洲地區部署，包括B2A前年派駐夏威夷部署時，首次短暫停留威克島；去年則首次飛抵冰島針對俄羅斯。