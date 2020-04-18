新冠肺炎︰運輸部下令　乘飛機旅客入境時需戴口罩

新冠肺炎爆發以來，國際間就口罩的防疫成效眾說紛紜。加拿大運輸部周五（17日）宣布，所有乘飛機出入、過境加拿大的旅客，入境期間必須佩戴口罩。新規定將於當地時間下周一（20日）實施，違者將不得繼續行程。

運輸部長加爾諾（Marc Garneau）強調，加國公民應遵從公共衞生建議、留家避疫，但若需出行，就應在無法確保社交距離的情況下，佩戴遮掩口鼻的面罩，以保護自己及他人。登機及下機過程中，所有抵離乘客均需證明自己有必需的非醫用口罩或面罩。

而在機場安檢時，若旅客無法與他人保持2米距離，職員有權要求旅客佩戴口罩或面罩。不過，乘船、火車或巴士的旅客則不受限制；但當局亦強烈建議他們戴口罩。此前，加國公共衞生部門一直不主張非醫護人員使用口罩，但在月初改變立場。

加拿大周五公布，國內新增逾1700宗新冠肺炎病例，國內累計約有3.2萬宗確診，其中1310人病死。總理杜魯多透露，軍方將派遣125名接受過醫療培訓的人員赴魁北克省，以支援遭受疫情衝擊的護理機構。傳統部周五則表示，今年7月1日的加拿大國慶日將以「虛擬」節目方式進行慶祝。