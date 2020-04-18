時隔9年　載人火箭下月美國本土升空

赫利（左圖）及本肯（右圖）將是再次乘坐美國製太空船升空的太空人。

美國太空總署（NASA）周五（17日）宣布，將於下月27日再次從美國領土發射載人火箭升空，將2名美國太空人送到國際太空站（ISS）。這將是美國在2011年最後一次發射太空穿梭機後，首次載運太空人上太空，在這期間，美國一直依賴俄羅斯載人火箭聯盟號送人上太空。

NASA署長布里登斯廷（Jim Bridenstine）周五在Twitter發文，寫道：「5月27日，NASA將會從美國領土再次發射搭載美國太空人的火箭！」NASA官方網頁亦公布是次飛行詳情，指太空人赫利（Doug Hurley）及本肯（Bob Behnken）將在美國東岸時間5月27日下午4時32分，於佛羅里達州甘迺迪太空中心，乘坐由太空探索科技公司SpaceX獵鷹9號火箭搭載的「龍」飛船升空，預計約24小時後抵達ISS。

赫利及本肯均曾參與多次太空飛行，赫利更是穿梭機「阿特蘭蒂斯號」（Atlantis）於2011年最後一次升空的機師。他們將與在ISS上3名俄羅斯及美國太空人會合，預計逗留約2周，期間會做多項研究測試，赫利亦可能會進行太空漫步，但NASA指確實逗留時間未決定。

NASA過去的載人升空計劃所用的太空船，包括登月太空船太陽神及穿梭機，均是NASA自家製造，是次升空是首次採用私人公司製造的太空船。除了SpaceX外，NASA亦與飛機製造商波音合作開發載人太空船。