新冠肺炎：IMF料全球經濟萎縮3%　世銀促暫停還債

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃周五（17日）接受英媒訪問時指，早前IMF預測今年全球經濟萎縮3%，是比起現實較樂觀的看法。她認為新冠病毒是個一大未知數，不知道明年會否再次出現。

新冠肺炎打擊全球經濟，奧爾基耶娃表示，流行病學家協助IMF作宏觀經濟預測，並稱在當前超低利率時期，IMF可以幫助各國取得更多彈藥應對危機及解決經濟衰退，強調要向經濟脆弱地區提供支持。她又促請政府介入干預經濟，指干預措施有助經濟反彈及減少永久的經濟創傷，強調控制疫情及挽救生計是密不可分，否則無法啟動經濟。

另外，世界銀行行長馬爾帕斯周五在視像會議表示，世銀打算在本月底向全球逾100個國家推出健康緊急計劃，協助對抗新冠肺炎。他又希望疫情不會加劇貿易保護主義，並指中國作為最大的債權國之一，歡迎中方向其他地區提供過剩的醫療物資，以及允許貧窮國家暫停償還債務。

聯合國秘書長古特雷斯亦呼籲，債權國應該讓發展中國家暫停償還債務，以減輕債務負擔及避免因債務違約引發金融和經濟危機。