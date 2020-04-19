格陵蘭大規模融冰　去年流失6000億噸

美國哥倫比亞大學及比利時列日大學的研究團隊指，格陵蘭的冰蓋去年夏天出現大規模融冰，融化速度接近破紀錄的水平。數據顯示，僅在去年7月一個月內，格陵蘭的地表冰量減少1970億噸，相當於8000萬個奧運會游泳池。專家相信，急劇融冰與持續籠罩格陵蘭上空的高壓帶有關。

研究文章指，格陵蘭去年融冰達6000億噸，足以令全球海平面上升1.5毫米，佔全球海平面上升40%。研究人員利用衞星數據、氣候模型及全球天氣模式，發現去年夏天幾乎96%冰蓋融化，遠高於1981年至2010年期間的平均64%。格陵蘭去年夏季92日中，持續63天出現高壓天氣，較過去30年的平均28天急增。高氣壓令雲層較難形成，不但難以降雪，陽光更可直接照射在冰蓋上，加速融化。

研究更發現，去年地表質量平衡錄得有紀錄以來最大跌幅，即降雨和降雪中獲得的冰量，減去融雪流失和蒸發後，只有540億噸，較過去數十年銳減3200億噸。科學家警告，若高壓天氣變為常規現象，未來融冰速度將是目前預測的兩倍，帶來嚴重後果。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）去年12月發表的研究指出，格陵蘭島在1992年至2018年期間，約4萬億噸冰塊融化，導致海平面平均上升11毫米，並預測全球海平面上升至2100年可能超過1米。

論文共同作者、列日大學學者費特魏斯（Xavier Fettweis）認為，IPCC的預計可能過度樂觀，又指格陵蘭融冰是一個警號，提醒人類是時候改變生活習慣，減慢全球暖化的速度。研究文章已於上周三（15日）刊登在學術期刊《冰雪圈》（The Cryosphere，暫譯）。