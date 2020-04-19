美國務卿指民主派被捕「令人深感憂慮」　王國興批美方政治凌駕法律

壹傳媒黎智英及多名民主派人士，上周六（18日）被警方拘控。美國國務卿蓬佩奧在社交平台Twitter發文稱，事件令人深感憂慮，認為將執法政治化有違言論、結社、和平集會自由的普世價值。香港廿三萬監察發言人王國興表示，美國繼英國後再度干預中國內政，對此感到強烈憤慨，並強烈譴責美國的行為。

美國眾議院議長佩洛西亦發文指，全球正面臨新冠肺炎疫情，但「香港民主與人權仍遭到攻擊」，要求總統特朗普盡快開始執行《香港人權與民主法案》。

黎智英、李柱銘、區諾軒、梁國雄、何俊仁、李卓人、梁耀忠等15人，涉嫌於去年8月18日、10月1日及10月20日反修例示威遊行中違反「組織未經批准的集結」和「參與未經批准的集結」被捕。另外，何俊仁、李卓人、梁國雄、何秀蘭和陳皓桓另涉「公告未經批准的遊行」。警方指，被捕的15人全部涉嫌違反第245章《公安條例》第17條，一經循公訴程序定罪，最高可判處監禁5年。

廿三萬監察發言人王國興表示，美國繼英國後再度干預中國內政，插手香港事務，明顯違反國際關係的標準，對此感到強烈憤慨，並強烈譴責美國的行為。他指，本港警方是根據《公安條例》依法執法，拘捕參與黑暴的違法人士，美國就此「插嘴」是政治凌駕法律，更加顯得「此地無銀三百兩」，將美國是黑暴的幕後老闆的事實「由幕後搬到幕前」。

王國興又指，美國過往亦有拘捕其本土內涉與示威的違法人士，但此時卻對本港警方依法執法說三道四，明顯是持雙重標準，「警察執法係大快人心，我反而覺得拉得太遲，去年就應該要拉。」

時事評論員陳雲生亦指，美國的言論是自曝其短和自曝其醜，過去已有多項事實指出佔中和黑暴由美國背後策劃，例如壹傳媒黎智英聘請的私人助理有美國軍方背景，「一個正常商人點解要請有美軍背景的人做助理？」，而且黎智英和泛民人士亦獲美國國會和政府官員接見，因此是次美國就泛民被捕一事「插嘴」，明顯是對其支持泛民在港「搞局」一事不打自招。

陳雲生又質疑美國處事雙重標準，他稱有外國調查指本港警方的執法可信度在全球排名第六，排名比美國警方還要高，而且美國本地亦屢屢有警員涉嫌對黑人粗暴執法的個案，「嗰啲你又唔去檢討，走嚟對香港警察做野說三道四，根本就無資格評論。」他又指，美國將泛民被捕一事與言論自由被打壓扯上關係，但美國總統特朗普過去曾多次斥責記者，批評傳媒做假新聞，甚至排斥來自中國的媒體，「到底邊個打壓言論自由，市民有眼睇。」