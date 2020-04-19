新冠肺炎：德州及佛蒙特州　明重啟部分商業活動

雖然新冠肺炎仍然肆虐美國，但多地民眾上街要求解除限制措施。總統特朗普上周六（18日）在白宮主持疫情記者會時宣布，德州及佛蒙特州周一（20日）將局部解除禁令，允許部分商業活動重啟，而蒙大拿州則於周五（24日）開始解除禁令。國內多地分別有反特朗普及反居家令的示威。

特朗普向傳媒表示，「我們持續看到帶出積極迹象的數字，病毒已經過了頂峰」；又指病毒檢測工作做得愈來愈好，但他沒有提供實質的證據支持。他表示，多名共和黨和民主黨籍的州長，已宣布逐步安全復市的具體步驟，其中德州及佛蒙特州周一重啟部分商業活動，但會繼續執行保持社交距離等的防疫措施，其他州份亦將放寬限制。

特朗普又將國內嚴峻的疫情，歸咎於奧巴馬前政府，讓他們繼承了一個破爛可怕的制度；同時批評民主黨人把疫情危機政治化。他另提到在引用《國防生產法》後，美國的呼吸機生產已趕上需求，成為「呼吸機王國」；又指取消對世界衞生組織的資助，可用於其他更有效率的地方。

美國多州近日爆發示威，民眾反對社交距離限制、要求如期重啟經濟活動，規模由數十人至上萬人不等。德州奧斯汀上周六繼續有數十人示威，高呼「美國」及「讓我們工作」等口號，並要求解僱國家過敏和傳染病研究所主管福奇（Anthony Fauci）。伊利諾伊州芝加哥則有反特朗普示威，紐約示威者更把假屍袋丟棄在特朗普名下的酒店外，抗議特朗普的防疫政策不力。