新冠肺炎：眾議員再推法案　要中國賠償疫情損失

美國新冠肺炎疫情嚴重，共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）及賴特（Ron Wright）上周五（17日）推出法案，尋求允許美國公民及地方政府起訴中國政府，讓中國為美國人在疫情中承受的痛苦承擔責任。美國多名國會議員認為，中國在疫情爆發初期瞞報，令疫情擴散至全世界，因此需要賠償美國的損失。

史密斯發聲明指，新法案可剝奪中國和任何其他故意誤導世界衞生組織的國家之主權豁免權，讓美國公民可對其提出起訴。他認為中國隱瞞新冠肺炎的嚴重性和性質，令各國受損。疫情令很多美國人死亡、帶來永久傷痛、企業損失慘重，史密斯希望國民可透過法案，追討他們失去的部分東西，促請國會議員盡快通過法案。

共和黨參議員霍利早前也提出類似法案，名為《2019冠狀病毒疾病受害者正義法案》，要求美國國務院設立相關工作小組，主導國際調查中國政府有沒有隱瞞疫情，並協助美國人民以至其他受害者索償。霍利和共和黨參議員柯頓近日亦共同提出《李文亮全球公共健康問責法案》，尋求制裁瞞疫及打壓舉報者的外國政府官員。