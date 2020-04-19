新冠肺炎：華府無危機感　對華出口10倍口罩

美媒《華盛頓郵報》上周六（19日）引述經濟數據及政府內部文件報道，在美國聯邦政府鼓勵下，美國製造商在今年1至2月，向中國出口了數百萬美元的口罩和其他防護醫療設備，指摘特朗普政府未有及時認清及防備新冠肺炎危機逼近。

報道引述消費者權益組織「Public Citizen」的調查指，美國在1至2月出口到中國的口罩和相關產品總值，由去年同期的140萬美元（約1085萬港元），急增至1760萬美元（約1.36億港元），增幅逾10倍。而呼吸機及防護衣的出貨量，增幅也達到三位數。

報道指摘白宮在疫情初期並沒危機感，1月底向白宮國安人員發出的通報表明，病毒大流行的危險確實存在，但當地專家仍堅稱防護裝備供應充足；商務部長羅斯更認為，疫情或令工作職位加速返回北美。2月26日，美國商務部發布「商務部有關中國新冠病毒採購服務」通告，指導美企如何向內地及香港銷售關鍵的醫療產品；至3月初，美國駐華大使館人員仍在通報這個新服務。

個人防護裝備生產商3M公司發言人埃利希指，在疫情爆發的初期，他們沒有收到任何人勸阻向中國出口產品，包括美國政府。至2月，更有官員呼籲關注中國的困境，鼓勵製造商提供援助。白宮貿易顧問納瓦羅近日卻指，中國隱瞞疫情的嚴重性，悄悄地在全球採購大量口罩及個人防護裝備。