新冠肺炎：疾控中心出錯　全國檢疫受阻

美國傳媒上周六（18日）報道，由於美國疾病控制及預防中心違反指引，導致在實驗室生產的新冠病毒試劑受污染，事後花上一個多月時間才能解決問題，變相拖延在全國推行病毒檢測的進度，令美國未能在疫情早期及時作出應對。

《華盛頓郵報》指試劑問題今年1月浮現，疾控中心向全國26間公共衞生實驗室派發試劑。為測試它是否可靠，實驗室以它檢測只含有高度淨化水、沒有遺傳物質的陰性組樣本，結果有24間匯報出現「假陽性」的結果。報道引述一名科學家指：「如果你有陰性組樣本，但出現陽性結果，唯一原因是交叉污染。」

有線電視新聞網絡報道，疾控中心直至2月中仍未確定問題與試劑的設計抑或生產有關。同月22日，食品及藥物管理局派員到疾控中心在喬治亞州亞特蘭大的總部嘗試解決，最終判斷應是生產過程出問題，「罪魁禍首」是違反自身生產指引的疾控中心，令試劑3個用於高度敏感偵測過程的部件，其中1個受污染。

至於污染源頭，《華盛頓郵報》表示可能是在化學混合物加入試劑的實驗室空間內，同時處理合成冠狀病毒物質，而處理兩者的位置接近是違反工作程序。

雖然有問題的部件對檢測新冠病毒不重要，但疾控中心時隔一個多月才從試劑移走有問題的部件，變相拖慢在全國檢測病毒的進度。疾控中心與食品及藥物管理局聯手，並在外來生產商協助下重新生產試劑，經測試後確認運作正常。

食品及藥物管理局發言人上周六回應時表示，疾控中心在旗下實驗室而非相關設施生產試劑，而生產過程與自身守則不相符；疾控中心發言人證實事件，強調事後提升質素管理，衞生及公共服務部亦就此展開調查，預計明年前完成。