新冠肺炎：看護怕染疫集體出逃　安老院31長者慘死

加拿大蒙特利爾郊區一間安老院，有看護疑害怕感染新冠肺炎而擅離職守，遺下無人照顧的長者在院內等死，結果短短數周內有31人死亡，當中至少5人死於新冠肺炎。事件引起外界對養老院情況的關注，當局已就院方涉嫌嚴重疏忽照顧展開調查。

外電上周五（17日）報道，位於蒙特利爾多瓦爾（Dorval）的安老院「Residence Herron」，大部分員工懷疑害怕染疫逃走，只剩2名職員照顧130名長者。當地衞生部職員到涉事院舍後，發現長者出現脫水、多日沒進食、躺在床上奄奄一息，有些人身上更沾有糞便，另有人倒臥在地上，更有兩人已經死去多日。

衞生部已接管安老院，並向該院負責人提出集體訴訟及索償500萬加元（約2760萬港元），指控院方進行「不人道及侮辱性虐待」，未有確保長者得到持續及合適照料。市民戴維斯（Moira Davis）表示，其86歲父親於4月8日在安老院離世，他在離世前一周確診染疫，她說：「我很害怕，不禁令想到當我60歲時，有一天可能也會在這種安老院終老。」