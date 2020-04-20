新冠肺炎︰《華郵》稱駐世衞美官員掌握資訊　暗指特朗普撒謊

美國新冠肺炎疫情嚴峻，美國總統特朗普將疫情歸究中國以及世界衞生組織（WHO）瞞疫，惟美國《華盛頓郵報》周日（19日）報道，不少美國疾病控制及預防中心（CDC）官員去年底正於世衞全職工作，完全掌握疫情資訊。報道猶如向特朗普摑一巴掌。

報道指，至少10多名美國研究員、醫生及公共衞生專家，一直在世衞工作，並實時將發現新冠肺炎以及在中國傳播情況向特朗普政府匯報。CDC會派若干人員到瑞士日內瓦世衞總部輪流工作，已持續多年。疫情擴散期間，特朗普任命的美國高級官員一直有跟世衞高層定期溝通。

特朗普指控世衞就疫情威脅溝通不足，惟報道指這麼多美國官員在世衞工作，猶如指特朗普在撒謊。白宮防疫專家組女成員比爾克斯（Deborah Birx）被問到美國這多官員在世衞工作，指控世衞隱瞞疫情是否公平，她就將矛盾轉到中國︰「通常第一個爆發疫情的國家就有更大的道德責任作溝通，而且要高透明度，因為其他國家根據那些資訊作決定。」她指作為全球社區歷這疫症，就知道提早警報，資訊透明度的重要。