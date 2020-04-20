新聞背後：槍管嚴格　過往嚴重槍擊案罕見

加拿大51歲槍手沃特曼，周末在東部新斯科舍省大開殺戒，擊斃16人死亡後伏屍油站，成國內史上最致命的槍擊案。該國嚴重槍擊案相對罕見，1989年在魁北克省蒙特利爾發生15死的校園槍擊案後，政府收緊槍械管制，今次血案再度轟動社會。

在該國，擁有未登記的手槍及任何速射武器，皆屬違法。民眾若要購買槍械，必須接受特定訓練、個人風險評估，亦要有兩封推薦信、配偶通知及刑事紀錄審查。

● 加拿大近年嚴重槍擊案一覽

2020年4月18-19日：新斯科舍省51歲槍手沃特曼，擊斃16人死亡後伏屍油站。

2018年8月10日：新不倫瑞克省槍手雷蒙（Matthew Raymond）射殺2名警員及2名平民，其後被捕及控以謀殺罪。

2017年1月29日：法裔學生比索內特（Alexandre Bissonnette）在魁北克市清真寺發動恐襲，射殺6人，另有8人受傷，槍手認罪。

2014年12月29日：越南裔男子蒲林（Phu Lam）在艾伯塔省埃德蒙頓槍殺8人，包括其分居妻子及2名小童，之後在其工作的餐廳自殺身亡。

2014年6月4日：24歲槍手布爾克（Justin Bourque）在新不倫瑞克省蒙克頓，以半自動步槍殺死3名警員，另傷及2人，最終被捕。