新冠肺炎︰華盛頓州再爆示威　特朗普推波助瀾

新冠肺炎疫情肆虐下，美國多州下令「封城」，要求民眾居家隔離。惟此舉卻觸發連場示威，總統特朗普周日（19日）再推波助瀾，形容示威者是極好的人。華盛頓州同日再爆違反限聚令的示威，約有2500人參與，為至今針對居家令的最大規模抗議行動之一。

反對居家避疫令的示威在各州遍地開花，特朗普周日讚揚示威者是「極好的人」，只是在對抗「幽居病」（Cabin fever）；又指示威者都很愛國，一心想重回工作。他上周曾呼籲右翼民眾「解放」3個由民主黨籍州長管治的州份，並拯救確立擁槍權的憲法第二修正案，被狠批鼓吹暴力。

大批示威者在華盛頓州首府奧林匹亞集會，發起人米勒（Tyler Miller）揚言︰「毫無疑問地，捍衞自由就需要冒一切危難的風險。美國革命也是在天花大流行期間發生的，我們的建國者很清楚這些風險。」

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）則狠批特朗普的言論「危險」，鼓動民眾無視華府專家的防疫建議。他稱︰「無分黨籍的州長為了保障人民健康和安危而訂立規例，但我們的總統卻鼓勵不服從命令、鼓勵違法行為。」