新冠肺炎：華外交部促美官員尊重事實　停止抹黑中國

新冠疫情全球爆發，美國總統特朗普日前多次在公開場合表示，要求中國對疫情做出賠償，又要求中方接受美國專家到武漢病毒實驗室調查。中國外交部發言人耿爽周一（20日）在記者會上回應，指美國的敵人是病毒，當務之急是聚焦美國國內疫情，而不是攻擊抹黑中國、推卸責任。

耿爽指出，美方官員近日多次散布所謂新冠病毒源於中國武漢病毒研究所的言論，研究所負責人已經明確否認了美方的不實之辭，強調研究所有嚴格的管理制度，美方說法毫無證據和邏輯，世衞組織以及包括美國在內的絕大多數公共衞生領域科學家和專業人士，都普遍認為沒有證據表明新冠病毒源於實驗室。

耿爽又指，病毒是全人類共同的敵人，中國與世界其他國家都是受害者，國際上也沒有先例，因疫情遭追責、索賠。他舉例指，2009年H1N1流感率先在美國大面積暴發，最終蔓延全球，導致20萬人死亡，也沒有國家要求美國賠償。中方促請美國有關人士，尊重事實、尊重科學，尊重國際公論，一味攻擊抹黑他國，不能挽回浪費的時間和逝去的生命，停止對中國的無端攻擊指摘，停止發表不負責任的言論。

美國白宮官員日前指中國囤積個人防護設備牟取暴利，耿爽回應該言論是顛倒是非，據中國海關不完全統計，自3月1日至4月17日中國對美國共提供了各類口罩18.64億個，醫用及其他手套2.58億對，醫用防護服2919萬套，護目鏡313萬副。另中國為美國在華採購提供的便利，受到美國各界普遍讚許。