美軍偵察機傾巢而出監視北韓　掌握軍事挑釁動向

北韓向朝鮮半島東面海域發射多枚反艦短程巡航導彈的一周後，美軍接連再派出偵察機飛臨半島上空。航天動向網站周二（21日）報道，美軍4種偵察機和巡邏機先後飛至南韓上空，被視為旨在加強對朝監視，掌握北韓的軍事挑釁動向。

專門追蹤飛機動向的網站飛機守望（Aircraft Spots）報道，美國空軍E-8C偵察機和海軍P-3C海上巡邏機飛臨半島上空。兩架軍機估計是在周二早上飛行，具體時間不明。而在前一天，美軍另派遣空軍RC-135W「鉚接」偵察機飛抵南韓上空。

美軍主要偵察機和海上巡邏機於近一周內，幾乎悉數出動，執飛半島上空。韓媒分析指，雖然美軍此舉可能只是如常執行既有任務，但亦不排除可能是發現了北韓有異常動向，因此緊盯不放。北韓上周二（14日）曾試射反艦短程巡航導彈，美軍當時翌日即派出RC-135U「戰鬥派遣」偵察機飛臨有關海域上空進行監察。

另外，南韓國防部副發言人周一（20日）在例行記者會上公布，韓方早前向採購的4架RQ-4「環球鷹」高空無人偵察機，其中3架已抵韓，其餘一架亦即將交付；軍方計劃如期將其投入實戰部署。美國駐韓大使哈里斯周日（19日）在社交網貼出RQ-4的照片，公開了有關消息。RQ-4巡航半徑為3000公里，監視範圍超過整個朝鮮半島。