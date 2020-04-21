軍費談判觸礁　特朗普拒絕南韓增13%分擔額提案

美國近年多次要求南韓分擔更多駐韓美軍軍費，並提出50億美元（約390億港元）的分擔款項要求，但雙方一直未達共識。美國總統特朗普周一（20日）在例行記者會上表示，他已拒絕了南韓政府開出的駐韓美軍防衞費分擔金額，美韓軍費談判再次觸礁。

外媒曾報道，韓方提出至少增加13%的軍費分擔額，但特朗普與國務卿蓬佩奧、防長埃斯珀協商後決定拒絕。特朗普強調，軍費談判與縮減駐韓美軍決定無關，但軍費額反映韓方對防禦本國的決心。

特朗普批評，美軍負責防禦一個1.4萬公里外的「富國」已達80年，但韓方每年只支付10億美元（約78億港元），所佔太少。他表示美韓關係良好，但目前情況不公平，美國應當得到公正待遇。

另一邊廂，美韓軍機交易則如常進行。南韓國防部副發言人周一（20日）在例行記者會上公布，韓方早前向採購的4架RQ-4「環球鷹」高空無人偵察機，其中3架已抵韓，其餘一架亦即將交付；軍方計劃如期將其投入實戰部署。美國駐韓大使哈里斯周日（19日）在社交網貼出RQ-4的照片，公開了有關消息。